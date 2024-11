La versión de Broncano y el 'El Hormiguero' sobre lo ocurrido ayer con el piloto Jorge Martín en 'La Revuelta'

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

'La Revuelta'(RTVE), el programa presentado por David Broncano, protagonizó este jueves, Día Internacional de la Televisión, un inesperado incidente con el piloto de MotoGP Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP 2024, quien figuraba como invitado destacado de la noche.

Durante la emisión, Broncano explicó que Jorge Martín, que se encontraba en los camerinos momentos antes de la grabación, había cancelado su participación debido a un conflicto vinculado a su próxima aparición en 'El Hormiguero' (Antena 3).

Según el presentador, la situación se habría desencadenado tras la publicación de un 'stories' en Instagram por parte del piloto, anunciando su presencia en 'La Revuelta'.

En palabras del Broncano, "media hora antes de empezar a grabar el programa, nos han dicho que en 'El Hormiguero' se han enterado de que venía aquí, y como iba a ir allí la semana que viene, han decidido que no quieren que venga aquí antes que allí. Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista aquí porque, si no, pasarían algunas cosas". Además, Broncano afirmó que no es la primera vez que algo similar ocurre.

https://x.com/LaRevuelta_TVE/status/1859712470962602353

Ante la situación, el equipo de 'La Revuelta' decidió llenar los últimos 12 minutos del programa con imágenes de animales acompañadas de una canción cuya letra repetía la frase "me gustan más las plantas que las personas". Este gesto generó una amplia repercusión en redes sociales.

https://x.com/LaRevuelta_TVE/status/1859715505239843010

Más tarde, el programa 'El Hormiguero' emitió un comunicado en sus redes sociales para aclarar la situación. Según este comunicado, todo se trató de "un malentendido sin mayor importancia".

La explicación detallaba que semanas antes se había acordado que Jorge Martín aparecería en exclusiva en 'El Hormiguero' tras la final del Mundial de MotoGP, pero un representante del piloto habría cometido un error al reorganizar la agenda y confirmar su presencia en 'La Revuelta'.

El comunicado también señaló que Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, intervino para coordinar la situación con los representantes del piloto.

https://x.com/El_Hormiguero/status/1859729600110047583

La polémica continúa generando debate entre los seguidores de ambos programas y en redes sociales, donde las explicaciones y las versiones enfrentadas han mantenido vivo el interés sobre este incidente televisivo.