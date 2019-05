Zachary Quinto es "la representación del mal" en NOS4A2: "El terror puede convertirse en algo liberador"

Actualizado 22/05/2019 14:15:44 CET

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo 5 de junio a las 22.30 llegará a AMC España 'NOS4A2' (leído Nosferatu), la nueva serie de terror basada en la novela homónima de Joe Hill y creada por Jami O'Brien. La ficción televisiva está protagonizada Zachary Quinto ('Star Trek', 'Héroes'), que interpreta a "un villano puro y duro, la representación del mal".

En una entrevista para Europa Press, el actor declaró que la serie narra las aventuras y desventuras de Vic McQueen (Ashleigh Cummings), una joven que tiene un poder que le permite "romper la barrera entre mundo real e imaginario". Por contra, este 'coming-of-age' sobrenatural cuenta con Charlie Manx (Quinto), un vampiro que se alimenta "de las almas de los niños" que secuestra, pensando que les ayuda a "escapar de padres terribles y abusivos, que no les cuidan como deberían".

'NOS4A2' está basada en la novela hómonima de Joe Hill, hijo del maestro del terror Stephen King. Además de la novela, existe un cómic que narra la historia del vampiro inmortal, 'Wraith', y ambas fueron las fuentes en las que Quinto basó su trabajo para crear al personaje de Manx.

"No sentí que tuviera que buscar inspiración más allá de esos elementos", comentó el intérprete, que señaló también no querer fijarse en otros vampiros clásicos como el Drácula de Gary Oldman. "No creo que fijarme en los trabajos interpretativos de otros compañeros me ayude en mi proceso de creación. Tiene que venir de mí, no de otros".

Charlie Manx es un personaje "oscuro y retorcido, pero también divertido" para el que el actor tuvo que sufrir un amplio proceso de transformación. Ahí resultó fundamental Joe Harlow, ganador del Óscar a mejor maquillaje por 'Star Trek', que se incorporó al proyecto y trabajó junto a Quinto y la showrunner, Jami O'Brien estableciendo "un proceso muy colaborativo y orgánico para crear el personaje".

El actor destaca que las historias de terror son populares porque sirven como "vía de escape del mundo real". "Me siento muy honrado de llevar a la pantalla este tipo de oscuridad para las personas, que puede convertirse en algo liberador", insistió Quinto, que también señaló que 'NOS4A2' está más cerca del "terror psicológico" que del "gore".

QUINTO MÁS ALLÁ DE 'NOS4A2'

Sobre 'Héroes', mítica serie en la que el actor interpretó a Sylar, el actor destacó los problemas que la ficción televisiva sufrió con la huelga de guionistas: "Entre la primera y la segunda temporada llegó la huelga de guionistas, que cambió la naturaleza de la serie y fue incapaz de levantar cabeza".

Respecto a su trabajo en 'Star Trek', Quinto destacó que le interesaba "no el legado de la franquicia, sino su futuro" y las posibilidades que se abrieron con el filme de 2009. El actor fue rotundo: "No le puedes decir no a J.J. Abrams".

Además de cine y televisión, el intérprete también acostumbra a realizar producciones teatrales, su pasión declarada. Sin embargo, comenta que le encantaría trabajar sólo en teatro pero "sería económicamente irresponsable".

"Es importante mantener el equilibrio entre teatro y audiovisual tanto a nivel personal como social", reflexionó, concluyendo que "hay que mantener el teatro vivo". El actor se mostró también interesado por una posible versión de Charlie Manx en las tablas, a pesar de la dificultad que supondría la caracterización del personaje: "Habría otras formas de capturas su esencia, y sería fascinante ver a este vampiro sobre el escenario".