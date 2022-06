La Guardia Civil advierte sobre múltiples correos que extorsionan a los usuarios con difundir supuestos vídeos íntimos.

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil advierte sobre la circulación de múltiples correos electrónicos que buscan extorsionar a los usuarios para evitar la publicación de supuestos vídeos íntimos. ¿Qué se sabe de esta estafa?

EL MENSAJE QUE ESTAMOS VERIFICANDO

E-mails amenazan con publicar supuestas grabaciones íntimas si la víctima se niega a pagarles.

CONCLUSIÓN

Son correos FALSOS, los supuestos vídeos privados NO EXISTEN. Se trata de una estafa conocida como 'sextorsión'.

JUSTIFICACIÓN

El correo fraudulento simula provenir de la propia cuenta de la víctima y suele tener como asunto 'Tiene un pago pendiente. Debe liquidar su deuda', aunque la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) --autora del aviso que recoge la Guardia Civil-- no descarta que existan 'e-mails' con asuntos similares o diferentes.

El texto informa a la víctima de que ha obtenido vídeos íntimos suyos a través de un 'software' espía con el que supuestamente se ha infectado el dispositivo. La agencia subraya que ni existe tal 'software' espía, ni tales imágenes íntimas y que llevar a cabo el pago en 'bitcoins' en menos de 48 horas para conseguir que el delincuente las elimine sólo sirve para decirle que nuestra cuenta está activa y para que por tanto nos envíe más fraudes en el futuro.

La OSI pone el foco en buenas prácticas habituales para evitar caer víctima de este tipo de extorsiones: eliminar directamente 'e-mails' desconocidos o no solicitados, mantener los dispositivos y antivirus actualizados, no enviar datos personales, no reenviar el correo fraudulento, no utilizar la misma contraseña para todo y ponerse en contacto con las autoridades ante cualquier duda.

⚠️#ALERTA‼️ Identificados correos electrónicos fraudulentos cuyo objetivo es la #sextorsión a las víctimas para que paguen una determinada cantidad de dinero en bitcoins a cambio de no publicar supuestas grabaciones íntimas. #NoPiques👇https://t.co/8kPobt0BZ6 pic.twitter.com/OEZIF439P1 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) June 20, 2022

