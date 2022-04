No, la afasia que afecta a Bruce Willis no está causada por la vacuna del COVID-19

MADRID, 12 Abr. (Verificat / EUROPA PRESS) -

Un artículo da a entender que la afasia por la que Bruce Willis se retira es un efecto de la vacuna contra el COVID-19. Aunque el titular no es falso (hay una relación temporal entre el pinchazo y la afasia), no existe evidencia científica que demuestre que la enfermedad sea un posible efecto secundario.

EL MENSAJE QUE ESTAMOS VERIFICANDO

Bruce Willis, con afasia después de ser pinchado, pierde progresivamente las capacidades cognitivas.

CONCLUSIÓN

Es una información ENGAÑOSA.

JUSTIFICACIÓN

La publicación que afirma que Bruce Willis sufre afasia por la vacuna contra el COVID-19 incluye tablas de datos de casos de afasia que han aparecido al mismo tiempo que la administración de la vacuna. Estos datos provienen del Centro Nacional de Información sobre Vacunas, una página cuyos datos ya han sido desmentidos en otra ocasión por Reuters y que, tal y como explica The Washington Post, es contraria a la vacunación: fue fundada en 1982 por una madre que aseguraba que su hijo había resultado herido por una vacuna.

La página permite registrar datos del sistema de farmacovigilancia estadounidense (VAERS, por sus siglas en inglés) a través de un portal no oficial que se salta las advertencias del organismo sobre el riesgo de establecer relaciones causales entre eventos y vacunación. Así que si bien los datos de eventos adversos son oficiales, ya que provienen del VAERS, han salido concretamente de la base de datos del organismo, la cual registra todos y cada uno de los eventos adversos notificados tras recibir el pinchazo para que las autoridades y los investigadores puedan determinar si existe algún tipo de relación causal entre vacuna y evento adverso-- que no tiene por qué haberla: si bien se ha demostrado que algunos efectos tienen una relación causal con la inyección (como cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, entre otros), otros (como la afasia, la calvicie o la muerte súbita) no tienen ningún vínculo probado. Simplemente se trata de dos eventos que han coincidido en el tiempo.

Hasta ahora, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades --los CDC, la agencia de salud pública estadounidense-- no han detectado ningún patrón inusual o inesperado de afasia después de la inmunización que indique que las vacunas contra el COVID-19 están causando o contribuyendo a esa condición", ha explicado a Verificat Curtis H. Gill, especialista en Comunicación y Asuntos Públicos de la División de Promoción de la Calidad Sanitaria de la agencia. El investigador ha recordado que los CDC siguen recomendando que se vacunen todas aquellas personas a las que se les aconseje hacerlo.

Una portavoz del departamento de medios de comunicación y relaciones públicas de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha añadido que "todos los efectos secundarios confirmados (reacciones adversas) se incluyen en la información del producto que se puede encontrar en la página web dedicada a cada vacuna (Pfizer-BioNTech; Moderna; Astrazeneca; Janssen; Novavax)" y que "la afasia no se incluye en ninguna información del producto de las cinco vacunas contra el COVID-19 autorizadas en la Unión Europea".

"No existe ninguna asociación entre ninguna de las vacunas disponibles contra el COVID-19 y la afasia", ha concluido Peter Turkeltabu, neurólogo asesor de la Asociación Nacional de Afasia y doctor en medicina de la Universidad de Georgetown. "La afasia es una alteración adquirida del lenguaje, y es una consecuencia común de ictus, tumores cerebrales, lesiones cerebrales o enfermedades neurodegenerativas. No es causada por vacunas", ha finalizado.

FUENTES