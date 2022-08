¿Qué sabemos de los supuestos nuevos contagios con un henipavirus en China?

MADRID, 24 Ago. (Verificat / EUROPA PRESS) -

Un supuesto "nuevo virus zoonótico" habría infectado ya a 35 personas en las provincias de Shandong y Henan (China), según artículos publicados durante los últimos días (1, 2, 3, 4, 5). Las informaciones han generado cierta alarma en las redes sociales, ya que se trata de un virus zoonótico --es decir, transferido de animales a humanos-- como el SARS-CoV-2. Algunos mensajes hablan incluso de una "nueva pandemia" o de "guerra biológica" (1, 2, 3, 4). ¿Qué se sabe hasta el momento de ello?

Hay 35 nuevos casos de un virus desconocido, información que ha generado alarma en redes sociales.

Los casos se produjeron entre 2018 y 2021, según una verificación llevada a cabo por Verificat. Además, de momento no se ha detectado contagio entre personas, sino solo de animal a persona.

La información gira en torno a una carta publicada en The New England Journal of Medicine sobre los resultados del estudio que analiza esta nueva enfermedad. Los científicos han identificado formalmente al virus a través de la publicación de esta carta al editor, la cual no constituye exactamente un estudio científico, sino "comentarios breves de interés sobre temas académicos, de interés público o incluso político", según el Science Media Centre (SMC). La publicación recuerda que este tipo de textos "no siempre es revisado por pares y la revisión no es tan exhaustiva como con los artículos de investigación".

El virus se detectó en una muestra faríngea --es decir, de la garganta-- durante los controles de pacientes con fiebre que habían estado en contacto con animales en el este de China, según indican los autores. El microorganismo encontrado resultó ser un henipavirus distinto de los ya conocidos, al que denominaron Langya henipavirus (LayV).

Los síntomas presentes en las personas infectadas fueron fiebre, fatiga, tos, anorexia, mialgia, náuseas, dolor de cabeza y vómitos, acompañados de trombocitopenia --cantidad anormalmente baja de plaquetas--, leucopenia --número menor que el normal de leucocitos-- y deterioro de la función hepática y renal, según el artícylo. En general, no existe un tratamiento para las infecciones de henipavirus: los fármacos que se suministran son de apoyo.

La preocupación por el Langya henipavirus se debe a que pertenece al género henipavirus en la familia Paramyxoviridae, al igual que el virus Hendra y el virus Nipah. Estos dos últimos infectan a los humanos y su tasa de mortalidad varía entre el 50 y el 100%: están entre los virus más mortales para nosotros.

Si bien sí que se han hallado hasta ahora un total de 35 casos, estos no han tenido lugar de forma simultánea en estos días, según parece que sugieren algunos medios, sino entre 2018 y 2021. Además, hasta el momento no se ha detectado ningún contagio entre personas, sólo de animal y persona: "No hubo contacto cercano o historial de exposición común entre los pacientes, lo que sugiere que la infección en la población humana puede ser esporádica", subrayan los autores, que sin embargo también admiten que el tamaño de muestra del estudio "era muy pequeño para determinar el estado de trasmisión de humano a humano".

NO PARECE QUE VAYA A SER EL NUEVO COVID-19

Con todo, parece improbable que se produzca una nueva pandemia como la del COVID-19, según apunta a Verificat Isabel Sola, viróloga y codirectora del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Aunque sí que se trata "de un nuevo virus desde reservorios animales --el hábitat en el que un agente infeccioso vive, crece y se multiplica-- con capacidad de infectar humanos", hasta ahora no parece transmitirse de manera "eficiente" entre humanos.

"Esta familia de henipavirus se transmite normalmente a través de contacto directo con fluidos corporales y no a través de aerosoles, como hacen los coronavirus o el virus de la gripe", explica Sola al verificador. Esto disminuye el riesgo de que se declare una nueva pandemia como la de SARS-CoV-2. Aún así Sola destaca que "la evolución de los virus es imprevisible", por lo que cree "fundamental seguir con la vigilancia para identificar los casos y minimizar la transmisión a contactos".

El cambio climático va a aumentar considerablemente la transmisión de virus entre mamíferos, por lo que estas situaciones se volverán cada vez más frecuentes.

