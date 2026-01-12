Aficionados madridistas lamentan la destitución de Xabi Alonso como entrenador

El Real Madrid ha lanzado un comunicado oficial en el que ha anunciado la destitución de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. Aficionados madridistas en los exteriores del estadio Santiago Bernabéu han lamentado la noticia al considerar que "no ha tenido tiempo suficiente para plantear su juego". Además, han añadido que es "un duro golpe para el equipo" y que el tolosarra se merecía "un mínimo de confianza". Respecto a la llegada de Arbeloa, han deseado lo mejor al nuevo entrenador en su etapa al frente del equipo blanco.