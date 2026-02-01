Localizado el presunto autor del crimen de la vecina de Mos (Pontevedra), reconocido como feminicidio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado, a expensas de su inmediata detención, al presunto autor del crimen machista por el que falleció una vecina de Mos (Pontevedra) después de que este huyese tras supuestamente agredirla con un arma blanca.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, en un audio remitido a los medios, en el que ya se refiere a él oficialmente como un feminicidio.

"La lacra de la violencia machista ha vuelto a golpear a la provincia de Pontevedra con el asesinato de una mujer de 52 años, vecina de Mos, a primera hora de la tarde del domingo", ha relatado.