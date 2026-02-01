Hallan muerto al hombre buscado por el asesinato de su expareja en Mos (Pontevedra)

PONTEVEDRA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hombre que estaba siendo buscado por el asesinato de su expareja en el municipio pontevedrés de Mos ha sido hallado muerto la noche de este domingo en la vivienda de la parroquia de Atios, en el vecino ayuntamiento de O Porriño, donde se había atrincherado.

Según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, el equipo del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil (una unidad de élite para orden público y alto riesgo) que entró en el domicilio de O Porriño lo encontró muerto cuando accedieron poco antes de las 22.00 horas.