Pedro Porro: "Me dicen que tengo alma de extremo y se me aprieta mucho con el tema defensivo"

El lateral de la selección española Pedro Porro tiene claro que su continuidad actual en la campeona de Europa es merecida por su trabajo porque Luis de la Fuente "no regala nada" para formar parte de un equipo que hace disfrutar como la histórica que dominó la pasada década, mientras que no esconde que se le aprieta "mucho con el tema defensivo", seguramente por tener "más alma de extremo" para una posición donde su referente es Dani Carvajal y que ha variado su impacto en el juego con el paso de los años.