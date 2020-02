El nuevo futbolista del Real Madrid Reinier Reinier Jesús Carvalho se ha emocionado hasta las lágrimas al hablar de su familia. "Cuando era pequeño mi padre me enseñaba los vídeos del Real Madrid y yo me quedaba fascinado. Esos vídeos me ayudaron a intentar llegar hasta aquí. Es algo que le agradezo mucho a mi padre", ha transmitido.