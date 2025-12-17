Albiol dice que no gastará "un euro" en los desalojados y que corresponde a Sánchez buscarles vivienda

Un hombre increpa a los los Mossos d'Esquadra que trabajan en el desalojo del B9 de Badalona (Barcelona). - Lorena Sopêna - Europa Press

BADALONA (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha dicho que el Ayuntamiento no va a gastar "un solo euro" en las personas desalojadas este martes del instituto B9 y que corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buscarles una vivienda.

"Pedro Sánchez y sus socios dicen que tenemos que acoger a todo el mundo, y ahora le corresponde a él buscarles vivienda", ha dicho el alcalde en declaraciones a los medios, quien también ha añadido que no va a permitir que personas en situación irregular con problemas de incivismo pasen por delante de un vecino de Badalona a la hora de acceder a una vivienda.

Albiol ha puesto en valor el operativo policial desplegado, que se ha saldado con 18 detenidos por Extranjería y más de 180 identificados: "Quiero felicitar a todos los cuerpos que han participado durante todo el día de hoy. Hemos demostrado que estamos al lado de los vecinos y que cuando hay problemas reales, actuamos dentro de la legalidad", ha dicho.

También ha recordado que prometió hace tiempo desalojar el edificio municipal: "Badalona no va a ser refugio para la ilegalidad ni para personas conflictivas".

Finalmente, ha destacado que el "80-90% de los vecinos están de acuerdo" con la lucha contra la ocupación y ha avanzado que de forma inmediata se soldarán las entradas del edificio y se iniciarán tres fases: la retirada de escombros, el derribo de techos para su posterior derribo total y la aprobación de un proyecto para la construcción de una comisaría.