La empresa de la limpieza de Valdecilla tendrá que abonar 140 euros más al mes a cada trabajadora

SANTANDER, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa adjudicataria del servicio de limpieza del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Serveo, tendrá que abonar una cuantía mínima de 137,39 euros más al mes a cada una de las 234 trabajadoras del mismo.

La sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dado la razón a la Federación de Hábitat de Comisiones Obreras en Cantabria al inadmitir el recurso de Serveo y confirmar el derecho de las trabajadoras con categoría de limpiadoras a la equiparación salarial con la categoría de peón especialista, así como el derecho a ser retribuidas con una cuantía mínima de 137,39 euros al mes.

Se confirma de así la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que ya daba la razón a la Federación de Hábitat de CCOO, ha informado este miércoles el sindicato.

De este modo, se pone fin a un conflicto impulsado por CCOO que se inició hace meses y que contó con el respaldo del resto de organizaciones sindicales en la primera fase del proceso y con la única excepción de USO, que no se sumó a la demanda.

Tras perder en primera instancia, la Federación de Hábitat de CCOO recurrió en el TSJC con la adhesión del Sindicato Unitario de Cantabria (SUC) y el Sindicato Cántabro de Asalariados de Servicios (SCAS), con un fallo que finalmente fue favorable para las 234 trabajadoras que, según recoge la sentencia, se encuadran en la categoría de limpiadoras y que, a juicio de CCOO, estaban siendo discriminadas frente a los hombres que, mayoritariamente, pertenecían a la categoría de peón especialista.

"Serveo tendrá que pagar, una vez realizadas las correspondientes actualizaciones y la parte proporcional para las personas que están a jornada completa, más de 140 euros al mes a cada trabajadora y con efecto retroactivo desde 2022. Confiamos en que la empresa adjudicataria cumpla con la sentencia porque si no estamos dispuestos a ampliar las demandas individuales contra el propio hospital", ha advertido el secretario general de la Federación de Hábitat de CCOO en Cantabria, Roberto Caso.

Además, ha avanzado que "implicaremos al Servicio Cántabro de Salud para que imponga a Serveo las correspondientes sanciones si no paga e incumple el pliego de condiciones, tal y como regula la Ley de Contratación del Sector Público".

Para Caso, esta providencia, ya firme, "acaba con una discriminación salarial intolerable y demuestra que la acción sindical sostenida en el tiempo, como la que hacemos desde CCOO, da resultados reales para las personas trabajadoras, en este caso mujeres de un sector altamente feminizado que llevaban años cobrando menos por trabajos similares".

De ahí que haya considerado que se trata de un "avance importante en la lucha contra la brecha salarial y un paso más para conseguir la igualdad retributiva".