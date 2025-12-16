La RFEC prevé una inversión de 37 millones de euros en el centro de Villanueva del Pardillo

El presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Vicioso, ha explicado que el proyecto de la Ciudad del Ciclismo, que estará ubicado en Villanueva del Pardillo, prevé una inversión de 37 millones de euros. "Nuestra intención es que ese centro no solo lo utilicemos nosotros para la tecnificación, sino ofrecérselo al resto de federaciones internacionales porque van a poder desarrollar todos sus proyectos en diferentes disciplinas al tenerlas todas en el mismo centro", ha detallado.