200 policías locales superan el Curso de Ingreso del Iespa y se incorporan a 56 municipios

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presidido este viernes en Sevilla el acto de clausura y entrega de diplomas a los alumnos de la 54ª Promoción del Curso de Ingreso en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, donde se han graduado 210 nuevos efectivos que se incorporarán a los cuerpos de 56 municipios de las ocho provincias andaluzas tras completar su ciclo formativo en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa).