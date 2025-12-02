25 restaurantes de Bizkaia ofrecen sus menús a 100 personas en situación de soledad no deseada

25 restaurantes de Bizkaia ofrecen sus menús durante esta primera semana de diciembre a 100 personas en situación de soledad no deseada, "con la misma profesionalidad y cuidado que a cualquier cliente", a fin de que puedan "disfrutar de una experiencia íntima, culinaria e igualitaria", según ha explicado el responsable de Cultura y Personas de BBK, Koldo Bilbao, en la presentación de esta iniciativa, denominada 'Utopia Isila week', que la fundación bancaria ha puesto en marcha junto a Bisubi (Bizkaiko Sukaldarien Bilkura Fundazioa), en colaboración con Caritas Bizkaia. "Las llamamos 'isilak', o sea, comidas silenciosas, para evitar estigmas. Las personas invitadas ocupan nuestras mesas en igualdad de condiciones que cualquier otro cliente. Nadie sabe quiénes son, dónde viven, ni sus circunstancias personales", ha destacado la presidenta de Bisubi, Lara Martín.