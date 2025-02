El 47% de los españoles admite exponerse al sol en las horas centrales del día de mayor riesgo

El 47% de los españoles se exponen al sol entre las 11 y las 16 horas, a pesar de conocer las recomendaciones de los expertos en salud pública y sus riesgos. La mayoría, 67% reconoce que solo usa protector solar para evitar quemaduras en verano sin tener en cuenta consecuencias más graves como el cáncer de piel y aún así, el 60% no reaplica la protección cada 2 horas.Así se recoge en el estudio ALL, una encuesta mundial elaborada por los laboratorios Pierre Fabre y cuyos datos obtenidos en España se han dado a conocer durante la 39ª Reunión del Grupo Español de Fotobiología (GEF) de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).Los expertos han alertado de los riesgos de la sobreexposición solar.Según el estudio, más del 32% no se aplica fotoprotector porque se no acuerda.Los expertos además admiten que es fundamental medidas de concienciación y preventivas.Los dermatólogos recuerdan que una adecuada protección solar implica hábitos diarios, ante cualquier actividad cotidiana al aire libre y evitando siempre la exposición en las horas centrales del día.