Abascal dice "España está secuestrada por una mafia corrupta"

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha participado este sábado en un mitin celebrado en la plaza de España de Calatayud, donde ha manifestado que "España tiene urgencias y Aragón tiene urgencias", advirtiendo que "España no puede esperar" porque, a su juicio, "está secuestrada por una mafia corrupta, traidora y enemiga de los intereses de España". En este contexto, ha recordado a "las 45 víctimas del accidente ferroviario de la corrupción y de la mafia" ha denunciado el deterioro de las infraestructuras y ha asegurado que exigirá responsabilidades.(Fuente: Vox)