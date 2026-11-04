Abogacía Española anuncia los galardonados de sus XXVIII Premios de Derechos Humanos

Madrid, 4 de noviembre de 2026. Muchos años trabajando para que la igualdad sea algo más que un principio recogido en las leyes. Este es el denominador común de los galardonados en la XXVIII edición de los Premios de Derechos Humanos “Carlos Carnicer” que otorga la Abogacía Española. Además, el jurado ha otorgado el Premio Especial Nacho de la Mata a Gabriela Sánchez, periodista y jefa de sección de Desalambre en elDiario.es. Asimismo, se ha concedido una mención especial al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). Unos galardones que reconocen la defensa de los derechos humanos. En esta edición, se ha puesto el foco en la igualdad y en la lucha contra la discriminación bajo el lema “No hay derechos de primera. Ni personas de segunda”. Los galardones de Abogacía Española se entregarán el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, en una ceremonia que reunirá a los premiados y a representantes del mundo jurídico y de la sociedad civil.