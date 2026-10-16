Abogado de un acusado de difundir bulo 'caso Bar España' sostiene que está "prescrita" la causa

Castellón De La Plana, 16 de octubre de 2026. El abogado de Ramón Valero, uno de los acusados por difundir bulos del conocido como 'caso Bar España', ha sostenido que la causa está "prescrita" porque "calificar los mismos hechos como injurias, calumnias y delitos contra la integridad moral" es "redundante": "Entendemos que no se debe sostener sobre unos mismos hechos tres delitos de ninguna manera". Asimismo considera que ni se han pedido ni se han concedido pena tan elevadas como las que se solicitan a los acusados. "Yo puedo entender que hay una afectación muy grande porque son personas muy relevantes de la provincia, de la Comunidad Autónoma, pero es que han sufrido este tipo de situaciones a lo largo de nuestra democracia un montón de personajes públicos y no se han pedido estas penas", ha precisado el letrado Guillermo Ruiz.