El abogado de la familia del crimen de Olivares (Sevilla) considera que "el sistema no es perfecto"

El abogado de la familia del caso de Olivares (Sevilla), Max Adam, ha comentado a Europa Press Televisión que este tipo de casos de violencia de género hace ver que el sistema judicial no es perfecto. Considera que aunque se haya evolucionado en estos cuatro años desde que se celebró el juicio, los parámetros que se han utilizado para evaluar la situación no han sido los adecuados. Comenta que este tipo de gestiones dejan ver que la Administración se ha equivocado. Del mismo modo, afirma que la mujer asesinada solicitó protección policial desde el momento en el que se produce las últimas agresiones, ya que su marido no era la primera vez que había agredido.