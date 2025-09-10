La abstención de Vox permite reprobar a Quiñones

La abstención del Grupo Parlamentario Vox ha permitido sacar adelante una PNL del Grupo Socialista apoyada por el resto de la oposición y rechazada por el PP y por los dos procuradores no adscritos para reprobar al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la "catastrófica gestión" y la "calamitosa coordinación" de los incendios forestales de este verano mientras que el PP ha defendido que el consejero ha trabajado "con rigor y eficacia".(Fuente: Cortes Castilla León)