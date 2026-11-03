Los acampados en Barcelona aseguran que seguirán y critican el desalojo en Madrid

Barcelona, 3 de noviembre de 2026. Los acampados por la vivienda en plaza Catalunya de Barcelona han asegurado que seguirán con la acampada hasta lograr una solución "digna" y han criticado el dispositivo policial que se ha llevado a cabo a primera hora de este martes en Madrid para desalojar la acampada de la Puerta del Sol. En declaraciones a los medios este martes, una de las integrantes de la acampada, Kiara Monroy, ha reconocido que hay "incertidumbre y miedo" por no saber si en Barcelona ocurrirá lo mismo que en Madrid, pero ha insistido en sentarse a negociar con el Ayuntamiento para tratar de encontrar soluciones dignas en materia de vivienda.