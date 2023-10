El acto por el sexto aniversario del 1-O llena el centro de la plaza Catalunya de Barcelona

El acto por el sexto aniversario del 1-O que se celebra este domingo llena el centro de la plaza Catalunya al grito 'independencia' por parte de los presentes. Enarbolando 'esteladas' y el bajo el lema 'Defendamos el 1-O', los concentrados esperan que empiece el acto organizado por el Consell de la República (CdRep), ANC, Òmnium Cultural, la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Intersindical. Alguns dels manifestants han considerat de manera negativa l'amnístia i els avenços del Govern. "No hem fet res de dolent, i per tant no necessitem amnistía". Mentre que altres creuen que és un pas, però que "hem d'estar més a prop de la Catalunya lliure". "L'1-O va ser una consulta totalment legal i no era cap delicte", ha afirmat.