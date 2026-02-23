El acto de Vox y la protesta antifascista de Vitoria-Gasteiz concluyen sin incidentes

Vitoria (Álava), 23 de febrero de 2026. El acto de Vox en el campus de la EHU en Vitoria-Gasteiz y las protestas contra el fascismo celebradas este lunes en la capital alavesa, una de ellas a escasos metros de la convocatoria del partido dirigido por Santiago Abascal, han concluido sin que se hayan producido incidentes destacados.En declaraciones a los medios de comunicación desplazados al campus de la EHU en la capital alavesa, los portavoces de Vivienda y de Juventud de Vox, Carlos Hernández Quero y Julia Calvet, han criticado la movilización contraria a su partido que han protagonizado jóvenes y sindicatos.Desde Ikasle Antolakunde Sozialista, uno de sus portavoces, Aimar Núñez, ha explicado que la movilización convocada por esta entidad tenía como objetivo evitar que "un partido fascista, como es Vox, venga a manifestarse con total impunidad al campus de Gasteiz".