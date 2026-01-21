Adif realizó una inspección completa de la línea de Adamuz once días antes del accidente

El director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, ha asegurado que la última comprobación completa del carril en el entorno de Adamuz (Córdoba) se realizó once días antes del accidente, el pasado día 7 de enero. "Por último, este 7 de enero ya de 2026, se realizó ya una comprobación completa, que incluye geometría, estado de los motores, de las agujas y del desvío, de estos desvíos que se instalaron en mayo de 2025", ha manifestado durante su participación en la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, junto al director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez.