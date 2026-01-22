Se elevan a 45 los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz tras localizar a los dos últimos desaparecidos

Agentes de la Guardia Civil durante la búsqueda para localizar a dos personas que viajaban en los trenes accidentados. A 22 de enero de 2026, Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

El dispositivo de búsqueda establecido desde este jueves para localizar a las dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba) el domingo, tras hallar 43 cuerpos y haber registrado 45 denuncias de desaparecidos, ha localizado los dos cuerpos pendientes poco antes de las 15,00 horas de este jueves, según fuentes conocedoras del dispositivo.

La Guardia Civil ha ampliado este jueves el perímetro de búsqueda impulsado desde este jueves para localizar a dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba) el domingo, tras hallar 43 cuerpos y haber registrado 45 denuncias de desaparecidos. Las labores han abarcado desde primeras horas desde los amasijos de hierro y restos de los coches siniestrados a las zonas aledañas a las vías.

No obstante, la Benemérita ha difundido un nuevo vídeo mostrando las labores de búsqueda que se amplían a caminos y zonas de campo cercanas al lugar del siniestro, así como un arroyo con un túnel bajo las vías. En las batidas y rastreos, los agentes cuentan con perros especializados y un helicóptero.

Fuentes conocedoras del dispositivo de búsqueda consultadas por Europa Press han señalado que en la primera inspección en los trenes, tanto en el Iryo como en el Alvia, no se había logrado hallar a estas dos personas que faltan para completar el listado de las 45 denuncias de desaparecidos.

El general de División Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega, informó este miércoles desde Adamuz que quedaban "dos desaparecidos por recuperar" de entre los restos del tren Alvia.

En la zona trabajan agentes especializados del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de Criminalística, con apoyo de guías caninos y de otros medios técnicos como drones con el sistema de infografía forense 3D.

Estos medios aéreos fueron usados por la Guardia Civil en la inspección y localización el pasado lunes de una pieza de unas diez toneladas del bogie de un tren que fue hallada a unos 300 metros de las vías, al desprenderse y caer por un terraplén hasta un arroyo.

La Guardia Civil desplegó desde el primer momento a más de 200 efectivos para identificar a las víctimas y recabar indicios en la investigación judicial abierta por un juzgado de Montoro, en paralelo al trabajo de expertos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

IDENTIFICADAS 42 DE LAS 43 VÍCTIMAS CON AUTOPSIA

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba completó este miércoles por la noche la autopsia a 43 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. Asimismo, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha concluido la identificación de 42 de las víctimas, quedando tan solo una persona pendiente de identificar.

Según informó el Centro Integrado de Datos (CID) en una nota, todas las víctimas han sido identificadas mediante el cotejo de huellas dactilares. Desde el pasado domingo y hasta las 20.00 horas de este miércoles, se han llevado a cabo un total de 43 levantamientos de cadáveres, correspondientes a los fallecidos en el siniestro ferroviario ocurrido en la provincia de Córdoba.

Por su parte, de las 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, la mayoría son de ciudadanos españoles, excepto tres que son de ciudadanos de Marruecos, Rusia y Alemania. Y entre esas mismas denuncias, hay una que corresponde a un menor de edad. Respecto al sexo, 22 corresponden a mujeres y 23 a hombres.

Las denuncias han sido presentadas en las comandancias de Madrid (dos), Málaga (una), Córdoba (26), Sevilla-Córdoba (una), Huelva-Córdoba (diez) y Huelva (cinco). Cuando hay dos ciudades significa que la misma denuncia se ha interpuesto en ambas ciudades.

Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, 28 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; seis se encontraban en las vías del Alvia, mientras que otras seis lo hacían en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga. Tres cuerpos se encontraban entre ambos trenes.