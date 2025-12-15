Afectadas del cribado de mama piden "la verdad" y aseguran que son "301 y no 23"

Anabel Cano, la mujer que pidió a gritos en el Parlamento de Andalucía que Juanma Moreno le explicara qué había ocurrido con el cribado del cáncer de mama, ha clamado este lunes a las puertas del hospital Virgen del Rocío de Sevilla por una respuesta y ha dicho que "no es verdad lo del uno por ciento", al tiempo que ha criticado que todavía no se le haya dado rehabilitación para no perder la movilidad de uno de sus brazos tras someterse a una mastectomía --cirugía para extirpar total o parcialmente el tejido mamario-- y ha sentenciado que el pecho ya lo ha perdido, pero no quiere "perder la movilidad", por lo que "no me voy a callar ni por mí ni por las demás".