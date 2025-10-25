Afectados por la dana celebran un acto de homenaje en memoria de las víctimas del 29O

La presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, señalaba que es un acto de homenaje y "en reconocimiento de las víctimas de los familiares" afectados por la dana de octubre de 2024 y ha agradecido "el apoyo de la sociedad valenciana" como también al "voluntariado" que ayudó los días posteriores a la dana. La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, explicaba que "no hay jurisprudencia emocional para describir cómo están" y destacaba que "229 personas mueren por culpa de quién tenía que proteger sus vidas". Una miembro de la Asociación Víctimas Dana 29 octubre 2024, Toñi García, expresaba que era "necesario" este acto para un "reconomiento digno" para todas las víctimas de la dana.