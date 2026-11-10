Agobio entre usuarios por la huelga de maquinistas de trenes en Valencia: "Un desastre"

Valencia, 10 de noviembre de 2026. Usuarios afectados por la jornada de huelga convocada por el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) en la Estación del Norte de Valencia ha explicado que en esta mañana, en hora punta, en los servicio mínimos de Cercanía y Media Distancia "había mucha gente en los trenes": "Un desastre". Así lo ha asegurado una vecina de Alzira (Valencia) que se ha visto afectada por una menor frecuencia de trenes en este jornada de huelga y ha admitido que han vivido momentos de "agobio". Otro usuario ha comentado que tenía un tren hacia Barcelona previsto a las 9 de la mañana y que finalmente ha sido cancelado. "La web estaba bloqueada y tras muchos intentos he conseguido cambiar el billete y mi tren saldrá a las 11 horas aunque va con un retraso de 15 minutos", ha explicado este usuario quien ha explicado que ha tenido que modificar una cita: "Primero me dijeron que estaba incluido en servicios mínimos y luego me han dicho que no".