Albares vaticina que la ola de cambio seguirá en España tras la "histórica" victoria demócrata

Madrid, 4 de noviembre de 2026. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha vaticinado que la ola de cambio que se inició en Brasil con la reelección de Lula da Silva y ha continuado con la "victoria de dimensiones históricas" de los demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos continuará en España. "Yo estoy convencido que esa ola va a continuar en España, porque aquí en España el 29 de noviembre está en juego exactamente lo mismo que se ha estado dirimiendo en todas estas elecciones", ha sostenido Albares en declaraciones a la prensa antes de la reunión de cancilleres previa a la Cumbre Iberoamericana que se celebra este miércoles y jueves en Madrid.