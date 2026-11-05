Albiol acusa al Gobierno de priorizar el dinero sobre la seguridad ferroviaria

Barcelona, 5 de noviembre de 2026. El candidato del Partido Popular al Congreso por la provincia de Barcelona, Xavi García Albiol, ha valorado los registros y las detenciones que ha llevado a cabo hoy la Guardia Civil en relación al caso Koldo, "se pone en evidencia que la prioridad del Gobierno no era el mantenimiento y la seguridad de las vías, la prioridad del Ministerio de Transportes era llevarse el dinero". Ha acusado al Gobierno de desviar el dinero a otras prioridades particulares del Partido Socialista, "lo que no sirve es lamentar la muerte de 115 personas", ha declarado antes de su visita al barrio de Can Palmer en Viladecans (Barcelona) donde se ha reunido con los vecinos.