Albiol acusa a Sánchez de utilizar a Puente como "su escudo político"

Madrid, 2 de noviembre de 2026. Declaraciones del alcalde de Badalona y número uno en las listas del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, quien ha calificado de "temerario" el hecho de no saber durante cuánto tiempo se podría cerrar la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona. Además, ha señalado que Pedro Sánchez es "responsable" de lo que ha ocurrido en Adif y en el Ministerio de Transportes: "Ha puesto de responsables del Ministerio a las personas menos recomendables y ahora pagamos las consecuencias".