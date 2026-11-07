Trump insiste en poner fin a los conflictos en Irán y Ucrania durante su mandato, cuestionado tras las 'midterms'

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Aaron Schwartz - Pool via CNP / Zuma Press / Europ

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a insistir este viernes en la necesidad de poner fin al conflicto con Irán, reiterando que Washington "no permitirá" que Teherán desarrolle armas nucleares, al tiempo que ha avanzado progresos hacia un eventual acuerdo entre Rusia y Ucrania en el que participaría la Unión Europea.

A su salida del Centro Espacial Kennedy, el presidente estadounidense ha subrayado ante la prensa que su Administración no ha sufrido bajas militares en siete meses, a diferencia de otros escenarios internacionales como Irán, donde asegura mantener el "control total", o el frente ucraniano, donde ha afirmado que mueren unas 25.000 personas al mes.

"Hemos hecho muchos avances con Irán... En Rusia-Ucrania, pierden 25.000 personas al mes. No hemos perdido a nadie en siete meses, así que no creo que eso sea una guerra. Tenemos control total. Pero estamos tratando con los iraníes; veremos cómo resulta todo eso", ha avanzado Trump, quien ha querido poner en valor sus decisiones en el exterior tras la aplastante victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato.

De la misma manera, ha vuelto a hacer referencia a la guerra que su Gobierno y el de Israel comenzaron contra Irán en febrero, asegurando que los iraníes "nunca tendrán un arma nuclear" porque "Estados Unidos no lo permitirá". Tras las 'midterms' y el varapalo para el Partido Republicano, el inquilino de la Casa Blanca ha querido reivindicar la importancia de la guerra contra Teherán, afirmando que si Washington no hubiese lanzado esos bombardeos hace un año, Irán "tendría un arma nuclear" y "hoy no habría Oriente Medio".

Por otro lado, Trump ha confirmado "llamadas de teléfono" con los representantes de Rusia y de Ucrania, y que "por primera vez parecen dispuestos a llegar a un acuerdo" bajo la mediación estadounidense, la cual ha intensificado en las últimas semanas sus esfuerzos con las visitas de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner a ambos territorios. Además, por primera vez el inquilino de la Casa Blanca ha incluido a la Unión Europea en las futuras negociaciones.

"Rusia y Ucrania, por primera vez, creo que quieren llegar a un acuerdo... Creo que va a ser un acuerdo muy importante. Creo que va a involucrar a toda Europa", ha aseverado el presidente de Estados Unidos.

Los próximos 10 y 11 de noviembre, está previsto que se reúnan las delegaciones de Ucrania y Rusia en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, bajo la mediación de Estados Unidos, en el marco de un eventual acuerdo de paz entre Moscú y Kiev desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022.

Por último, Trump ha hecho referencia durante su discurso en el Centro Kennedy a China en el marco de la carrera por ser el líder global en Inteligencia Artificial, asegurando que Estados Unidos "está liderando" dicha disputa contra Pekín. Así, el mandatario ha afirmado que "quizá harán la Inteligencia un poco menos súper" para poder "seguir ganando".