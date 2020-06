La alcaldesa de Almonte (Huelva), Rocío del Mar Castellanos, asegura que ante la presumible movilidad entre provincias de la fase 3 en Andalucía no se han sentido presionados para abrir la playa de Matalascañas aunque destaca que "la presión existe desde el momento que decidimos no abrir". No obstante, expresa que "están deseando que puedan venir la gente de otras provincias" sobre todo por la ayuda que supone a la economía de la zona.