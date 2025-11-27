Aldama sobre Ángel Víctor Torres: "Debería estar preocupado, bastante"

El empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha salido de la Audiencia Nacional (AN) este jueves tras declarar ante el juez Ismael Moreno por los contratos de mascarillas adjudicados a la presunta trama de corrupción, en plena pandemia, por el Gobierno canario que presidía el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Aldama ha asegurado que Torres "debería estar preocupado, bastante", ante las pruebas que ha aportado el empresario ante el juez.