Alicante reúne a representantes de más de 30 países para impulsar la cooperación en IIGG

Madrid, 5 de noviembre de 2026. La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, y la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas, oriGIn, han celebrado en Alicante la 'Conferencia Internacional sobre el Fortalecimiento de los Proyectos de Cooperación en materia de IIGG', organizada en colaboración con la EUIPO. Con el objetivo de compartir experiencias y reforzar la cooperación internacional en materia de Indicaciones Geográficas, el encuentro ha reunido a representantes de más de 30 países. Entre ellos, responsables de oficinas de propiedad intelectual, Consejos Reguladores, asociaciones de productores y organizaciones internacionales. Durante la jornada, se han abordado asuntos como el acceso a nuevos mercados, el intercambio de conocimientos entre productores, la sostenibilidad y el valor de las IIGG en el desarrollo económico del medio rural. Una cita que ha permitido compartir las experiencias obtenidas durante los últimos 20 años y definir nuevas iniciativas de apoyo para estos productos, clave para la sociedad y la economía de las zonas rurales.