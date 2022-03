El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por "no tomar ninguna medida" ante el paro de los transportistas. "Esto no es una confabulación entre Putin y la ultraderecha, lo que le está pasando a España, sino que verdaderamente obedece a un gobierno que podrá acertar o podrá equivocarse, pero que lo único que no puede hacer es no hacer nada. Ese es el problema que verdaderamente tenemos", ha agregado.(Fuente: PP)