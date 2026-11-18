Madrid, 18 de noviembre de 2026. Niños venidos de Ceuta serán los encargados de pulsar este sábado el botón de encendido de las Navidades de Madrid, ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras la presentación de la programación cultural de las fiestas. "La Navidad es un tiempo de niños y mayores, es para que lo disfrutemos todos, pero yo creo que a quien le hace verdadera ilusión es a los niños. Y si hay unos niños a los que a nosotros nos hace ilusión que puedan disfrutar de la Navidad este año son los niños de Ceuta y, por tanto, van a ser niños venidos de Ceuta los que van a encender las luces de la Navidad aquí en Madrid", ha adelantado. (Fuente: Ayto. de Madrid)