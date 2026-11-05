Amnistía denuncia 50 agresiones a migrantes por militares y fuerzas de seguridad en Ceuta

Ceuta, 5 de noviembre de 2026. Amnistía Internacional eleva a 50 los casos de agresiones a migrantes en Ceuta que atribuye a militares y fuerzas de seguridad desde el pasado 30 de julio. Son 28 nuevos episodios que se suman a los 22 denunciados anteriormente. Y, según la organización, los abusos han continuado incluso después de que Defensa anunciara una investigación interna. Golpes, patadas, descargas eléctricas y gas pimienta. Son algunas de las agresiones que, según Amnistía, han sufrido personas migrantes mientras dormían en las calles de la ciudad autónoma. La ONG asegura que ha verificado lesiones mediante testimonios y partes médicos, entre ellas fracturas y traumatismos craneoencefálicos. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes. (Fuente: Europa Press y ministerio de Defensa)