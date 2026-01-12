Andalucía critica el reglamento europeo de pesca y anuncia alegaciones por su burocratización

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado su comprensión ante las movilizaciones del sector pesquero por el nuevo reglamento europeo de control de la pesca, que, según ha dicho, "viene a burocratizar aún más si cabe un sector ya difícil de por sí" y parece haber sido "redactado por gente que jamás se ha subido a un barco pesquero". Además, ha indicado que la Junta ha presentado alegaciones para "revertir esta situación".