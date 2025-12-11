Andalucía entrega las llaves de 1.300 VPO en alquiler en el primer semestre de 2026

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha anunciado este jueves que la Junta entregará las llaves de 1.300 viviendas protegidas en alquiler en el primer semestre de 2026.Díaz ha destacado en su discurso en el Executive Forum España que la Junta está volcada desde 2019 en "el desafío permanente de la vivienda", bajo la máxima de "ampliar la oferta no sólo para atender a la demanda, sino para cubrir al déficit histórico de vivienda protegida"