Andalucía potencia su presencia en la WTM con 69 empresas y tecnología para contactos

Málaga, 27 de octubre de 2026. El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha presentado este martes la participación de Andalucía en la World Travel Market (WTM) de Londres, que se celebrará del 3 al 5 de noviembre y en la que el destino refuerza la generación de negocio, con 69 empresas y entidades en la zona de trabajo y herramientas tecnológicas para facilitar los contactos y analizar la efectividad y rentabilidad de la acción.