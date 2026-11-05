Andalucía quiere convertir el IFMIF-DONES en motor de desarrollo industrial y tecnológico

Escúzar (Granada), 5 de noviembre de 2026.
El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha situado, entre los grandes objetivos de Andalucía para los próximos cuatro años, aprovechar todo el potencial del acelerador de partículas IFMIF-DONES como motor de desarrollo industrial y tecnológico. Así se lo ha trasladado al director interino del Consorcio IFMIF-DONES España, Moisés Weber, con quien ha mantenido este jueves un encuentro de trabajo para abordar el avance de esta infraestructura científica internacional sobre fusión nuclear que se construye en Escúzar (Granada).