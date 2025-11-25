Andalucía rechaza la "ordinalidad" en financiación autonómica: "Una nueva traición de Montero"

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha expresado este martes el rechazo a la Junta a que el nuevo modelo de financiación autonómica se base en el principio de "ordinalidad", que supone que las comunidades más ricas "reciben más" y "cargarse directamente el principio de solidaridad que establece" la Constitución.En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Sanz ha indicado que recoger la ordinalidad en la financiación autonómica sería una nueva "traición sin precedentes" de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a Andalucía, fruto de sus "acuerdos con el independentismo" catalán.