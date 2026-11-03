Andalucía unifica recursos sanitarios para abordar 18 tipos de emergencias y catástrofes

Sevilla, 3 de noviembre de 2026. El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba este miércoles el nuevo Plan Sectorial Sanitario de Emergencias Colectivas de Andalucía, que involucra a todos los servicios sanitarios, desde Atención Primaria a hospitales, emergencias extrahospitalarias, salud pública y atención psicológica. El plan recoge hasta 18 riesgos del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía que pueden afectar al sector sanitario: desde inundaciones y accidentes con sustancias peligrosas hasta atentados, incendios, epidemias y ciberataques, entre otros.