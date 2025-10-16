Antonio España se alza con el premio Pyme del Año en Huelva

Antonio España Environment & Recycling, una empresa familiar con más de 70 años de historia en el sector del reciclaje dedicada a la gestión integral de residuos, ha recibido el Premio Pyme del Año 2025 de Huelva, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio.Esta empresa es el resultado del esfuerzo constante de tres generaciones desde su fundación en 1954.El principal desafío al que se enfrentan en estos momentos son los constantes cambios regulatorios.Antonio España siempre ha apostado por una economía circular real, por la sostenibilidad y por un modelo de empresa comprometido con su entorno.La expansión y el crecimiento de la empresa ha sido posible gracias a la financiación de Banco Santander.Antonio España sigue fiel a un mantra que se ha repetido desde sus inicios: el residuo no es un final, sino el principio de una nueva oportunidad.