Zaragoza, 26 de noviembre de 2026. La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha anunciado que el Consejo de Gobierno de Aragón, reunido este jueves en sesión extraordinaria, ha autorizado la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1032/2026, de 20 de noviembre, por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, aduciendo que pone en "grave riesgo" las inversiones anunciadas en la comunidad autónoma. (Fuente: Gobierno de Aragón)