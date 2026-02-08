Asesina a tiros a un hombre y se entrega a las autoridades en Catarroja

El hombre buscado por la Guardia Civil como presunto autor de la muerte de otro a tiros en Catarroja (Valencia) se ha entregado a los agentes horas después en el mismo lugar del crimen, según han confirmado fuentes del instituto armado.Los hechos han sucedido durante la mañana de este domingo. Un hombre de 46 años moría en una edificio de la calle Charco de Catarroja como consecuencia de disparos de arma de fuego. Sobre las 11:56 horas ha entrado un aviso al CICU donde se informaba de la presencia de un hombre herido en la finca.Hasta el lugar de los hechos se ha movilizado una unidad del SAMU cuyo equipo médico únicamente ha podido certificar la muerte del herido, de 46 años.