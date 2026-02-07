El embalse del Negratín (Granada) vuelve a transferir agua a Almería tras casi cinco años sin hacerlo

El embalse de Negratín (Freila, Granada), volverá a transferir agua a Almería tras casi cinco años. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El embalse del Negratín (Granada) volverá a transferir agua a la provincia de Almería tras casi cinco años. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, va a solicitar este mismo lunes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la convocatoria de la comisión de gestión del trasvase Negratín-Almanzora con el objetivo de que se inicie nuevamente el envío de recursos hídricos hacia el Valle del Almanzora y el Levante almeriense.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, lo ha valorado como "una muy buena noticia para la provincia de Almería, ya que el trasvase permanece cerrado desde julio de 2021", al tiempo de que ha precisado que "de materializarse, los regantes podrían volver a aprovechar recursos del Negratín después de casi cinco años sin aportaciones".

Ha señalado, además, que "en estos momentos se cumplen los condicionantes técnicos y objetivos que establece la normativa para que el trasvase pueda activarse", en referencia a que el embalse del Negratín se sitúa por encima de los 210 hectómetros cúbicos --en concreto, a 216,6hm3 a fecha 7 de febrero-- y la regulación general del sistema del Guadalquivir supera el 30 por ciento.

En contexto, el trasvase Negratín-Almanzora está regulado por la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 55/1999, que autoriza la transferencia de hasta 50 hectómetros cúbicos anuales, 43 para riego y siete para consumo humano, desde el embalse del Negratín, en la cuenca del Guadalquivir, hasta el embalse de Cuevas del Almanzora, en la provincia de Almería.

Asimismo, la Orden AAA/2454/2012, de 8 de noviembre, establece la creación de la Comisión de Gestión Técnica de esta transferencia, órgano competente para evaluar las condiciones y acordar el inicio de los trasvases cuando se cumplan los requisitos previstos en la normativa.

"Estas circunstancias favorables son consecuencia directa del último tren de borrascas que se está sucediendo en Andalucía y que ha implicado un importante incremento del nivel de los embalses", ha señalado el consejero.

Asimismo, Fernández-Pacheco ha destacado que "volver a trasvasar agua del Negratín al Almanzora vendrá a dar respuesta a una reivindicación histórica de los regantes almerienses". Es una "necesidad urgente" para una de las zonas más castigadas por la sequía, ha subrayado el consejero, que ha insistido en que este recurso "es clave para el mantenimiento de la actividad agraria y el empleo en el territorio".

En este sentido, ha defendido que "cuando hay agua disponible y se cumplen las reglas, lo responsable es aplicar los mecanismos de solidaridad hídrica previstos para garantizar el futuro de nuestros agricultores".

Desde la Administración autonómica se espera que, una vez solicitada formalmente la convocatoria de la comisión, se pueda avanzar con rapidez en la toma de decisiones necesarias para reactivar el trasvase.

"Almería necesita agua y las condiciones se dan. Ahora es el momento de actuar con responsabilidad y sin demoras innecesarias", ha concluido el consejero.