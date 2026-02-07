El desbordamiento del Guadalquivir por Torre Triana motiva la suspensión en Sevilla de la actividad del Circo del Sol

El río Guadalquivir con un caudal más elevado por la zona de la Cartuja. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El desbordamiento parcial del río Guadalquivir en Sevilla, en concreto por la zona de Torre Triana, ha obligado al Ayuntamiento a ordenar la suspensión, este sábado, de la actividad del Circo del Sol, "dado que se ubica --la carpa-- en una zona con riesgo de inundación". Así consta en un escrito firmado por el delegado de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores.

En ese documento, el Gobierno local esgrime los avisos por lluvia, tormentas y fuertes vientos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología para este sábado, y el hecho de que ante las incidencias que se están produciendo en la vía pública, el Ayuntamiento haya elevado su Plan Territorial de Emergencia a Fase de Emergencia Nivel 1.

"Como resultado de la monitorización de la situación meteorológica, así como de los cauces que afecta a la ciudad, se ha observado una importante crecida del Río Guadalquivir, desbordándose por la zona de Torre Triana y sobrepasando el umbral rojo de 4,5 metros sobre el nivel del mar".

Igualmente, las lluvias se mantienen de forma persistente en todo el valle del Guadalquivir, "no esperando una mejoría en la situación a corto plazo", añade el escrito de la Delegación de Seguridad Ciudadana y Recursos dirigido a Sevilla Cirque du Soleil Entertainment Group

Asimismo, como consecuencia de ello "y en prevención de posibles incidentes", el Ayuntamiento ha cerrado parques públicos y espacios deportivos de la ciudad, "recomendando a la población evitar desplazamientos innecesarios".